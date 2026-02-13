Furto in via Lido, la conferma dei Carabinieri: denunciati 4 ragazzi

ALGHERO – Nel corso degli ultimi giorni, ad Alghero, i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i servizi di controllo del territorio al fine di prevenire la commissione di reati e garantire un’adeguata cornice di sicurezza. In tale contesto, i miliari dell’Arma hanno eseguito numerosi posti di controllo impiegando militari provenienti anche dalle Stazioni Carabinieri dei territori limitrofi e procedendo all’identificazione di 125 persone e controllando 73 veicoli. Nel complesso sono state elevate 10 sanzioni amministrative per trasgressioni al codice della strada, in particolare un giovane è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore sprovvisto di targa e due uomini sono stati sanzionati perché, alla guida delle loro rispettive autovetture, hanno effettuato manovre di inversione e di sorpasso creando pericolo agli utenti della strada.

Inoltre i Carabinieri della locale Compagnia, a seguito di approfondite e rapide indagini, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari 4 ragazzi ritenuti responsabili del reato di furto aggravato commesso ai danni di un esercizio commerciale. In particolare i militari dell’Arma hanno avviato mirate indagini a seguito del furto perpetrato la notte di martedì 10 febbraio ai danni di un Bar/Ristorante sito in via Lido da 4 soggetti che, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno asportato il denaro conservato nella cassa – circa 40 euro in monete – e alcune bottiglie di birra.

Grazie all’attento sopralluogo e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella

zona sono stati individuati i 4 responsabili recuperando il denaro e le bottiglie trafugate che saranno a breve restituite ai legittimi proprietari.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e al fine di verificare se gli

stessi soggetti si sono altresì resi responsabili di altri tentativi di furto registrati nel corso della medesima

nottata.