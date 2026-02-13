Accessi alla Pelosa, l’opposizione critica su passaggi e tempistiche

STINTINO – Un errore materiale riconosciuto dagli uffici, un ricorso al Tar in corso e due società coinvolte, Oikos e Vosma. È attorno a questi elementi che si è sviluppato il confronto in Consiglio comunale a Stintino sull’interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Giuseppe Gaetano Denegri riguardo alla gara per la gestione degli accessi alla spiaggia della Pelosa.

Nel corso del dibattito, Denegri ha ripercorso i passaggi della procedura amministrativa: dall’aggiudicazione iniziale del servizio alla società Oikos, poi annullata in autotutela dall’Ufficio tecnico per un errore materiale, fino all’individuazione della società Vosma e alle successive verifiche sui requisiti. L’interrogazione era finalizzata a chiarire tempi, modalità e scelte adottate dall’amministrazione, oltre alle possibili conseguenze economiche legate ai ricorsi avviati.

Le risposte ottenute in sede di consiglio comunale non hanno però soddisfatto il gruppo consiliare di opposizione, che ha espresso una valutazione critica sui chiarimenti ricevuti, ritenendo che restino aspetti da approfondire sul piano amministrativo e gestionale.

«Prendiamo atto della ricostruzione fornita in aula, ma restano dubbi su passaggi e tempistiche che a nostro avviso meritano ancora approfondimenti nell’interesse della trasparenza amministrativa e della collettività», dichiara il consigliere Giuseppe Gaetano Denegri.

La minoranza ribadisce quindi l’intenzione di continuare a seguire l’evoluzione della vicenda, ritenuta rilevante sia per la gestione di un servizio pubblico strategico sia per i possibili effetti sul piano amministrativo e giudiziario, in attesa delle decisioni della giustizia amministrativa