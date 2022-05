Week end tricolore: un trionfo per tutta Alghero

ALGHERO – “Abbiamo registrato davvero un trionfo di visitatori – oltre 100mila presenze – con attività economiche a pieno regime. i rappresentanti delle associazioni del settore ricettivo riferiscono presenze in città simili a quelle che normalmente registravamo a Luglio, nel pieno dell’alta stagione. Abbiamo dimostrato di saperci superare. Quello appena trascorso è stato un week end ricchissimo, con il XXI Raduno dell’Associazione Arma Aeronautica, lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori e la Coppa LEN di Nuoto in acque libere con la partecipazione di Gregorio Paltrinieri. La dimostrazione della grande capacità attrattiva di Alghero come meta turistica e casa dei grandi eventi. Un week end reso possibile grazie ad una macchina imponente. Regione Sardegna, Aeronautica Militare, Associazione Arma Aeronautica, Federazione Italiana Nuoto, le Forze dell’Ordine, le grandi aziende sponsor, i professionisti dell’organizzazione eventi, i tanti volontari: tutti impegnati a supportare il Comune di Alghero, impegnato con tutti i suoi servizi e le sue partecipate, nell’organizzazione degli eventi turistici, culturali e sportivi, nel supporto logistico, nella loro promozione, nella gestione della viabilità e della mobilità, nella sicurezza e nella pulizia delle strade. Grazie alla promozione tempestiva degli eventi, gli operatori privati hanno saputo promuovere la destinazione in anticipo, ciascuno rivolgendosi al proprio target, con pacchetti turistici accattivanti. Alghero vanta una macchina rodata che mette insieme il territorio, le imprese e le istituzioni, che ci permette davvero di essere capitale dei grandi eventi. Prossima tappa WRC – Rally Italia Sardegna ad Alghero.”

Alessandro Cocco, Assessore al Turismo, Cultura e Affari Generali del Comune di Alghero