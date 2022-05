“Erbacce, vetrine sfondate, buche e mondezza: pessima cartolina”

ALGHERO – “Speravamo che, dopo le nostre segnalazioni in consiglio comunale e dopo le nostre denunce pubbliche, l’Amministrazione sarebbe intervenuta celermente in piazzetta Francesco Sotgiu, perlomeno per ripristinare le vetrine sfondate oramai da più di un mese di questi locali comunali ubicati in centro città e invece oggi la situazione risulta ancora peggiore di quella già documentata una ventina di giorni addietro con un filmato. Il menefreghismo di Conoci e dei suoi non sembra conoscere nessuna vergogna e così la situazione in questa piazza come in numerosi altri spazi pubblici cittadini continua a peggiorare, mentre i nostri amministratori che, per nulla preoccupati, persistono nel loro immobile far niente. Nel fine settimana appena trascorso Alghero, grazie all’Aeronautica Militare, ha ospitato tanti turisti, che per vedere la spettacolare esibizione delle frecce tricolori hanno affollato la nostra città. Grazie all’Amministrazione Conoci purtroppo siamo, però, riusciti nel disastro di presentare ai nostri ospiti una città oramai in completo abbandono, tra vetrine sfondate, strade dissestate, erbacce e mondezzai vari.

Non si può continuare così”.