Cagliari, la Sinistra contro la “svendita dell’Aeroporto” a F2i

CAGLIARI – “L’aeroporto di Cagliari è la principale porta d’ingresso in Sardegna, ma anche l’unico aeroporto ancora di proprietà pubblica tra i 3 scali principali sardi. L’intenzione della proprietà, Camera di commercio di Cagliari e Oristano, sarebbe quella di svendere lo scalo ad un fondo di investimento privato F2i, già proprietaria di Alghero e Olbia”, cosi la consigliera comunale Francesca Mulas Fiori della forza politica di sinistra “Possibile Sardegna”.

“Possibile Sardegna si unisce al coro delle voci contrarie a questa operazione, ritenendola assolutamente dannosa per il futuro sviluppo dell’area vasta di Cagliari e della Sardegna intera.

Una realtà industriale in esponenziale crescita fino allo scoppio della pandemia, attualmente in ripresa rapida e costante, non può finire in mano a degli investitori privati, che hanno nel lucro la loro missione principale. Cagliari deve restare una risorsa dei sardi e per i sardi”.