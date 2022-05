Appalto nuovi loculi al Cimitero, verso fine lavori per nuovi 320 posti

ALGHERO – Interventi integrativi delle disponibilità di tumulazioni nel Cimitero del Mariotti. Le opere in corso di realizzazione di nuovi 320 loculi stanno consentito di mettere a diposizione un primo lotto con la diponibilità dai prossimi giorni di 80 posti. Oggi l’Assessore alle opere pubbliche Antonello Peru, insieme ai tecnici del settore ha svolto un sopralluogo al cantiere per la verifica delle lavorazioni. L’appalto in via di esecuzione prevede la spendita di complessivi 344 mila euro. Per la prossima settimana saranno disponibili ulteriori 80 loculi, per arrivare nel giro di un mese circa alla consegna degli altri 240.

L’appalto consentirà di far fronte alle tumulazioni con una buona capacità di posti per i prossimi mesi. Già eseguite, intanto le opere di di urbanizzazione previste in un precedente appalto per il recupero degli edifici cimiteriali, con l’eliminazione delle infiltrazioni di alcune parti collocate nei piani superiori delle edificazioni dei loculi, nonché il completamento della strada interna all’area di ampliamento cimiteriale, oltre al completamento delle pavimentazioni.