Fratelli d’Italia, stop alle tasse aeroportuali: convegno

CAGLIARI – Lunedì 13, alle ore 17.30, al T Hotel, si terrà il convegno “Volare… Senza tasse aeroportuali”, organizzato da Fratelli d’Italia. Interverranno Andrea Giuricin, professore di Economia dei Trasporti a Milano Bicocca, Roberto Devoto, professore di Trasporti aerei all’Università di Cagliari, Fabio Mereu, amministratore delegato della Sogaer, Salvatore Deidda, deputato di FdI e presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, e Paolo Truzzu, capogruppo di FdI in Consiglio regionale.