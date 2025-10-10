“Nuovo Pronto Soccorso, grazie ai fondi del Centrodestra”

ALGHERO – ” Ma tu quando eri in Regione cosa hai fatto?”, così Michele Pais sui social che prende la palla al balzo per la partenza dei lavori al Pronto Soccorso di Alghero per ricordare alcuni, tra i diversi, impegni rispettati nel suo ruolo di consigliere regionale nella passata legislatura isolana.

“Spessissimo capita che mi venga fatta questa domanda. Non sono abituato a vantarmi, ma tanti sono i risultati concreti per il territorio. Non chiacchiere o battaglie ideologiche.

Questo è un esempio. Uno stralcio di un finanziamento di 1,5 milioni di euro per riqualificare e adeguare il Pronto Soccorso di Alghero.

“Ma tanti altri lavori, completamente finanziati per oltre 10 milioni di euro, alcuni in esecuzione e altri che attendono ancora di essere eseguiti che riguardano tutta la struttura, dal rifacimento della Hall (con la chiusura del porticato), alle sale operatorie, al nuovo reparto di oculistica al 4 piano, alla camera mortuaria, alla nuovissima risonanza e tac

A breve saranno ultimati i locali per mammografia e senologia MAMMOGRAFIA E SENOLOGIA, col nuovo mammografo e un equipe dedicata”.

“Ma l’elenco è ancora lunghissimo, e per me è un grande orgoglio. Aspetto con ansia che qualcuno mi smentisca o si attribuisca meriti… ma le carte cantano! Ma la rabbia è che come primo atto di insediamento, la Giunta Todde abbia cancellato la costruzione dei nuovi ospedali di Alghero e Sassari: che avevano avviato piano di fattibilità e copertura finanziaria. Di certo, chi ha riposto la fiducia in me, non è stata tradita. Poco ma sicuro”.