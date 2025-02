Forza Italia, al via la fase congressuale anche nel sassarese e Alghero

SASSARI – Si apre la fase congressuale dei vari partiti nazionali tra cui Forza Italia. Come già detto negli articoli precedenti di Algheronews, la guida politica di Pietro Pittalis sta dando una scossa alla forza creata da Silvio Berlusconi.

Questo sabato a Sassari, verranno snocciolati i dati del tesseramento nel territorio provinciale e il calendario dei prossimi congressi comunali (tra cui quello imminente di Alghero) “verranno illustrati in una conferenza stampa convocata per sabato 8 febbraio alle 10.30 nella sede di via Civitavecchia 1G dal Segretario Provinciale, Nanni Terrosu. Nell’occasione verranno anche presentate le recenti e importanti adesioni che contribuiranno a rilanciare il partito in Città e sul territorio”.