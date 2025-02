Elezioni in Provincia e Piano Casa, PD in rotta con l’assessore Spanedda

ALGHERO – Se non e’ rottura, quasi. Le parole dell’importante esponente del Partito Democratico, già a capo dell’Anci e sindaco di Bortigiadas, Deiana nonchè ex, oramai, consulente dell’assessore regionale all’Urbanistica ed Enti Locali Spanedda, sono prorompenti: “abbiamo visioni diametralmente opposte”.

Il Pd ha espresso “forte irritazione” per la situazione che si è venuta a creare e una “preoccupazione” per le capacità di governo di Spanedda. I Dem sarebbero ad un passo dal chiedere le dimissioni dell’assessore. Ma c’è da considerare un altro fatto, ancora politicamente più rilevate: Spanedda è uno dei più stretti collaboratori della presidente Todde, oltre che essere una figura espressa in capo ai 5 Stelle sardi.

L’addio di Deiana fa parte della complesso riposizionamento che i pezzi dei partiti nei territori stanno assumendo in vista delle elezioni provinciali.

Nella foto Deiana