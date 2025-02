“Alghero merita subito una nuova caserma dei Vigili del Fuoco”

ALGHERO – “Alla luce dell’ ultimo fatto di cronaca, avvenuto questa notte nel centro storico cittadino, che ha visto un appartamento andare a fuoco con una persona al suo interno, per fortuna senza gravissime conseguenze, il coordinamento cittadino di Orizzonte Comune chiede al sindaco Cacciotto un incontro pubblico e urgente con il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sassari.

La sicurezza dei cittadini non ha né colori e né bandiere ed uniti dobbiamo difendere la nostra città e il vasto territorio che i nostri pompieri servono ogni giorno. Alghero è una città di oltre 45 mila abitanti, con palazzi oltre il terzo piano, con 2 ospedali e numerosi alberghi ed è sprovvista di una autoscala e di una autobotte di grande capacità (mezzo con quantità d’acqua maggiori). La salute dei cittadini non ha prezzo. Mettiamo il distaccamento di Alghero nelle condizioni di operare al meglio. Ricordiamo che il comune di Alghero ha messo a disposizione gratuitamente un terreno per la costruzione della nuova caserma e che Alghero, come distaccamento, è salito di categoria, dopo la sede centrale di Sassari e Olbia è il distaccamento che opera di più con quasi 2000 interventi all’anno”

Sergio Grimaldi

Massimiliano Lepri

(Orizzonte Comune)