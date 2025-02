Sanità algherese, ennesima Commissione: “Massimo impegno e attenzione”

ALGHERO – La situazione della Sanità algherese al centro della V Commissione ieri a Porta Terra. Il tema, già oggetto della audizione del 28 gennaio scorso in Commissione sanità del Consiglio regionale, è stato affrontato sulla base della relazione fatta a Cagliari dal Sindaco Raimondo Cacciotto alla presenza dell’On. Valdo Di Nolfo e dei componenti la delegazione composta dall’Assessora con delega ai rapporti con le istituzioni sanitarie del territorio Maria Grazia Salaris, dal Presidente della V Commissione Christian Mulas e dal Consigliere Massimiliano Fadda. Nella riunione di ieri, convocata dal Presidente del Consiglio comunale Beniamino Pirisi, si è ribadita la volontà di marcare con evidenza i tre punti principali sottoposti all’attenzione della Regione, ovvero l’esigenza di una visione d’insieme di area vasta sull’organizzazione dei servizi, in stretta sinergia con Sassari, per il bene dell’intero territorio del nord-ovest. In secondo luogo, la necessità di condividere un modello di governance che garantisca maggiori certezze in termini di risorse umane, di organizzazione del lavoro, di medicina del territorio e di logistica adeguata per gli ospedali, perché la priorità sono e resteranno sempre i servizi ai cittadini.

E poi la carenza di personale medico specialistico : il problema che più attanaglia la nostra città, in particolare di anestesisti, cardiologi e pediatri. “Si tratta di in un primo utile dialogo che dovrà poi necessariamente trovare ulteriori momenti di discussione sul territorio tra Autorità regionali, consiglio comunale, autorità sanitarie, forze politiche e comitati” ha ribadito il Sindaco. “Tutte le nostre energie – ha riaffermato – devono essere concentrate per costruire un progetto serio da affrontare con impegno e con la massima responsabilità”.

Intanto si riparla di una altra questione ancora irrisolta. La V Commissione consiliare è, infatti, convocata per i giorni 6 (ore 15.30) e 7 (ore 9.00) febbraio 2025. All’ordine del giorno dei lavori è prevista la discussione sul Disciplinare dell’ Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana.