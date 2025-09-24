Ennesimo terribile femminicidio, Cinzia Pinna uccisa da Ragnedda

PALAU – Nico terribile femminicidio. Ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna l’imprenditore 41enne di Arzachena Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un giovane milanese di 26 anni.

Il corpo della donna è stato ritrovato: era occultato nella tenuta di proprietà di Ragnedda, nelle campagne tra Arzachena e Palau. In casa dell’uomo, sempre nella tenuta Conca Entosa dove produce il suo vino, i carabinieri hanno rivenuto tracce di sangue, in un divano e in altre parti della casa. L’uomo avrebbe usato un’arma da fuoco. E’ accusato di omicidio volontario.