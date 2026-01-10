Elezioni a Ittiri, Avs chiede le primarie

SASSARI – “Come Segreterie regionale e provinciale di Europa Verde e Sinistra Italiana,

chiediamo al Partito Democratico, in quanto forza di maggioranza relativa, di convocare un tavolo

provinciale del campo largo per riscrivere insieme il progetto per Ittiri e per il territorio, con un

metodo chiaro e condiviso, che metta al centro contenuti, priorità, impegni verificabili e una

proposta capace di parlare alle persone.

Proponiamo che il tavolo venga convocato lunedì 19 gennaio 2026, così da poter lavorare con

serietà nelle settimane successive e arrivare, senza affanni e senza improvvisazioni, alla

organizzazione delle primarie nella settimana fra il 16 e il 22 febbraio, garantendo tempi adeguati

per definire un impianto programmatico solido, criteri trasparenti e una discussione utile.

Siamo convinti che questa sia la strada più semplice e anche la più responsabile per rafforzare il

campo largo nel sassarese, per valorizzare Ittiri nel suo ruolo territoriale, e per consegnare a questa

comunità una prospettiva credibile, unita, riconoscibile, capace di futuro.

Restiamo a disposizione da subito per contribuire alla definizione dell’ordine del giorno e per

individuare modalità di lavoro che permettano a tutte le forze del campo largo di partecipare con

pari dignità e con spirito costruttivo”, cosi i co portavoce provinciali di Europa Verde e il segreterio provinciale di Sinistra Italiana, Beatrice Podda Andrea Lai e Gianluigi Testoni