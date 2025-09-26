Dueppi Cycling e Contractor Softair in Commissione: “Ascolto e dialogo”

Il Presidente della IV Commissione Consiliare, Marco Colledanchise, consigliere comunale di maggioranza, ha convocato due importanti sedute della Commissione con l’obiettivo di dare voce alle realtà sportive del territorio e alle loro esigenze.

Venerdì 26 settembre alle ore 15:00, la Commissione ha accolto l’ASD Dueppi Cycling Project, rappresentata dal presidente Stefano Piras, mentre martedì 30 settembre alle ore 09:30 sarà la volta dell’ASD Contractor Softair Team Alghero, con il presidente Emanuele Fais.

Le audizioni consentono alle associazioni di presentare i progetti già realizzati, illustrare le iniziative future e condividere criticità ed esigenze, in un dialogo diretto con l’amministrazione comunale.

«Mettere al centro l’ascolto – dichiara Marco Colledanchise – significa riconoscere il ruolo fondamentale che le associazioni sportive svolgono per la nostra comunità. Le commissioni consiliari sono uno strumento giusto e potente per garantire la rappresentanza dei cittadini, delle associazioni e delle loro istanze. Lavoriamo affinché lo sport ad Alghero continui a crescere, sostenuto da un’amministrazione attenta e vicina».

Con queste audizioni, la Commissione Sport ribadisce l’impegno a costruire un percorso di confronto costante, volto a valorizzare il tessuto associativo e a promuovere lo sport come strumento di inclusione e crescita sociale