Calcio, Promozione: l’Alghero travolge la Macomerese, 6 a 1

ALGHERO – Al Comunale di Thiesi l’Alghero si impone con un netto 6-1 sulla Macomerese, confermando

l’ottimo avvio di stagione. La partita si apre con diverse occasioni da parte dei giallorossi, prima con una punizione di Luciano, poi con un colpo di testa di Scognamillo fuori di poco.

Luciano si mette in mostra con alcune incursioni sulla destra, fino a trovare l’assist decisivo: il suo

cross rasoterra arriva a Carboni che con freddezza firma il vantaggio.

Più avanti Pinna pericoloso su colpo di testa da calcio d’angolo. Subito dopo il gol Marco Carboni

viene espulso per reazione e lascia i suoi in dieci.

Ma l’Alghero non si ferma: su un altro cross di Paolo Pinna, Virdis trova la girata vincente che vale il

raddoppio.

Al 42′ su calcio d’angolo battuto da Luciano arriva il colpo vincente di Barboza che trova lo 0-3.

Nella ripresa i giallorossi dilagano: Baraye cala il poker al 7′ minuto con tapin vincente; Al 19′ arriva

lo 0-5 firmato Marras e 3 minuti dopo sempre su assist dello strepitoso Luciano arriva il sesto gol

firmato Barboza.

La Macomerese resta in dieci per l’espulsione diretta di Tiago Virdis, causa un brutto fallo ai danni

di Scognamillo.

Nel finale arriva il gol della bandiera dei padroni di casa, complice uno sfortunato scontro tra

difensore e portiere algheresi.