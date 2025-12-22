“Discarica di plastica al Palacongressi, gravissima lesione ambientale e paesaggistica”

ALGHERO – «Se non fosse una questione seria, ci sarebbe da sorridere». Così Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia replicano alle dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente Selva, che ha mostrato evidente fastidio di fronte alle fondate segnalazioni avanzate da Forza Italia sull’errore di stoccare i rifiuti plastici nell’area del Palacongressi. «Colpisce – prosegue il Gruppo – l’affermazione secondo cui “il problema è quasi risolto”, accompagnata dall’altrettanto singolare rilievo secondo il quale “Forza Italia non avrebbe avanzato proposte alternative”. Se un problema è “quasi risolto”, significa che il problema c’era, c’è e persiste. Ma i fatti raccontano, purtroppo, una realtà ben diversa». «Da un sopralluogo effettuato nelle ultime ore è emerso che l’ammasso di plastica non solo persiste, ma risulta ancora più esteso e voluminoso rispetto a quello documentato e fotografato da cittadini indignati solo pochi giorni fa. Questo dimostra in modo inequivocabile che il problema non è affatto vicino alla soluzione e che, di fatto, non è stato nemmeno affrontato».

«La presenza di ammassi di rifiuti plastici in un’area a vocazione turistica costituisce una gravissima lesione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio di Alghero, oltre che un danno evidente all’immagine turistica della città. Non si tratta soltanto di una presa in giro nei confronti degli algheresi, ma di una condotta amministrativa inaccettabile. Per queste ragioni invitiamo il sindaco a porre immediatamente fine allo stoccaggio dei rifiuti plastici nell’area del Palacongressi, a rimuovere l’indecoroso ammasso e a risolvere senza ulteriori rinvii una situazione che non è più tollerabile». «Chiediamo, inoltre, che l’Amministrazione comunale renda pubblico un cronoprogramma dettagliato e vincolante, con l’indicazione puntuale delle attività da svolgere, dei siti alternativi individuati, delle tempistiche certe per la rimozione completa dei rifiuti e dei soggetti responsabili degli interventi. Evitando annunci generici o rassicurazioni di facciata».

«Quanto alle proposte alternative che ci vengono provocatoriamente richieste – precisano i consiglieri di Forza Italia – abbiamo già indicato la possibilità che il sindaco si attivi presso Laore e la Regione Sardegna per l’utilizzo di terreni pubblici collocati in aree ambientalmente e turisticamente neutre. Anche su questo punto attendiamo risposte concrete». «Nonostante la evidente insofferenza dell’amministrazione, il Gruppo di Forza Italia continuerà a vigilare e a denunciare pubblicamente ogni inerzia, errore o negligenza, nell’interesse della città, del suo territorio e della sua vocazione turistica, che non può essere sacrificata all’improvvisazione e all’incompetenza».

Lo hanno dichiarato Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia.