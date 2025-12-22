“La Sanità algherese svenduta per 30 denari”

ALGHERO – “Un progetto vecchio, al ribasso, presentato come una vittoria, che in realtà certifica una pesante sconfitta per Alghero e per l’intero territorio. Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UDC e Prima Alghero denunciano con forza la scelta della Regione e della giunta Todde e della sinistra-pentastellata di abbandonare definitivamente la realizzazione del nuovo ospedale di Alghero, sostituendola con un semplice ampliamento dell’attuale presidio esistente.

Una decisione che segna la fine di una battaglia portata avanti decenni da un’intera comunità, dalle istituzioni locali e da tutte le forze politiche che avevano lavorato, senza bandiere, per ottenere un risultato storico: un nuovo ospedale moderno, adeguato ai bisogni sanitari di un territorio vasto e fragile.

I 30 milioni di euro oggi sbandierati come grande risultato erano già stati destinati alla ristrutturazione degli ospedali Civile e Marino esclusivamente nelle more dell’attesa per la costruzione del nuovo ospedale. Risorse tampone, non alternative. Far passare questo arretramento come una conquista significa svendere il futuro sanitario di Alghero proprio per “trenta denari”.

Di fatto si apre l’era del “NO” targata Movimento 5 Stelle: nessun nuovo ospedale per Alghero, ma solo un eventuale ampliamento dell’esistente, che non risponde né alle esigenze attuali né tantomeno a quelle future.

Un vero e proprio tradimento che si era già consumato come primo atto di insediamento dalla giunta Todde che, con la delibera n. 10/75 del 23 aprile 2024, aveva annullato la precedente delibera n. 6/17 del 23 febbraio 2024 che prevedeva la realizzazione del nuovo ospedale di Alghero, con cui si approvato il progetto preliminare e per il quale era stato ottenuto un finanziamento complessivo di 350 milioni di euro. Fondi conquistati grazie al lavoro corale di un’intera comunità e di una classe politica che aveva saputo fare squadra nell’interesse generale.

Con questa scelta, la Regione e la giunta Todde pongono di fatto nel nulla tutti i deliberati del Consiglio comunale di Alghero, compresi quelli assunti dall’attuale amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, con i quali si è ribadita, nero su bianco, la volontà chiara e inequivocabile della città di Alghero di avere un nuovo ospedale. E non di una ristrutturazione rabberciata di quello vecchio

Una volontà popolare forte, condivisa e mai smentita, che oggi viene ignorata e calpestata, cancellando una conquista attesa da decenni dal nostro territorio.

Una scelta per altro Assunta senza la condivisione ancora una volta del Consiglio Comunale, considerato ancora una volta come un organo ininfluente e marginale, chiamato al massimo a ratificare “ex post” decisione assunte nelle segrete stanze delle segreterie politiche, senza neanche la condivisione della politica cittadina, considerata un vero e proprio scendiletto.

Un pesante passo indietro e che Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UDC e Prima Alghero continueranno a contrastare in ogni sede istituzionale e politica, al fianco della comunità algherese.