Piccone e Ferrara (5 Stelle): “Ecco 30milioni per l’ospedale Civile”

ALGHERO – “Oggi segniamo una svolta per la sanità di Alghero: con 30 milioni di euro riportiamo al centro il diritto alla salute e restituiamo al territorio un ospedale all’altezza delle sue esigenze”. Lo dichiara il Movimento 5 Stelle Alghero, commentando lo stanziamento della Regione Sardegna per il potenziamento del Civile.

“Non è un annuncio, ma un atto concreto che mette fine a anni di tagli e rinvii. Questo investimento cambia davvero la vita delle persone, perché rafforza l’assistenza e rende il Civile il cuore dei percorsi di cura del territorio”.

“Il potenziamento dell’Ortopedia all’interno del Civile supererà la separazione con l’ospedale Marino, garantendo integrazione tra reparti e una presa in carico più efficace dei pazienti. E le nuove sale operatorie, dotate di tecnologie avanzate, permetteranno di ampliare e diversificare gli interventi, con un concreto abbattimento delle liste d’attesa”.

Il progetto prevede tre nuovi piani per Lungodegenza, Ortopedia e Sale Operatorie, realizzati con una struttura autonoma prefabbricata che consentirà di lavorare senza interrompere i servizi, assicurando la piena continuità assistenziale.

“Parliamo di un investimento che guarda al futuro: edilizia, tecnologie, sicurezza ed efficientamento energetico per un ospedale moderno e sostenibile, rafforzato anche dall’ingresso nel 2025 di 80 nuovi professionisti sanitari nei reparti strategici”.

“Questo risultato è stato possibile grazie a un lavoro costante e spesso silenzioso dell’Assessorato regionale alla Sanità e dell’assessora del Lavoro Desiré Manca, che hanno seguito passo dopo passo un percorso complesso, trasformando gli impegni in atti concreti per il territorio”, sottolinea il M5S Alghero.

“Grazie a queste scelte, l’intervento potrà essere realizzato in tempi brevi e senza alcuna interruzione dell’attività ospedaliera, garantendo continuità di cura ai cittadini”, aggiunge il Movimento.

“Questa è la sanità che vogliamo – conclude il M5S Alghero – una sanità pubblica forte, vicina alle persone, capace di dare risposte oggi. E su questo impegno non faremo passi indietro”.