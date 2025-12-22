Calcio, Promozione: l’Alghero espugna il “Biagio Pirina” di Arzachena

ALGHERO – Vittoria pesantissima per l’Alghero, che espugna il “Biagio Pirina” di Arzachena imponendosi per 0-1 al termine di una gara combattuta e condizionata da un campo in erba in pessime

condizioni. I giallorossi confermano solidità, maturità e grande cinismo, centrando la

sedicesima vittoria stagionale.

La gara, iniziata con qualche minuto di ritardo (calcio d’inizio alle 15.13), si apre con l’Alghero

subito propositivo, ma l’Arzachena risponde provando a ripartire con Donati in velocità. Nei

primi trenta minuti il match resta equilibrato: un paio di occasioni per parte e due interventi

decisivi, uno di un difensore locale e uno di Carta a salvare il risultato.

Il terreno di gioco pesante rallenta le manovre, ma i giallorossi tengono il pallino del gioco. Al

42’ arriva l’episodio che decide il match: Mula pennella dalla destra un pallone perfetto sul

secondo palo, dove Barboza svetta più in alto di tutti e con un colpo di testa chirurgico batte il

portiere avversario. La palla si infila a fil di palo per lo 0-1 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa l’Alghero parte forte e nei primi sette minuti schiaccia l’Arzachena nella propria

metà campo. Marcangeli, stremato, lascia il posto a Marras. I giallorossi sfiorano il raddoppio

con una doppia occasione clamorosa, salvata due volte sulla linea dai difensori locali.

All’11’ Mula serve ancora dalla destra: Marras stacca di testa ma trova la risposta straordinaria

del portiere. Poco dopo, altra enorme occasione in ripartenza per Marras, fermato ancora una

volta dall’estremo difensore avversario. L’ultima grande chance arriva a tredici minuti dal

termine, ma il raddoppio non si concretizza.

Nel finale l’Alghero gestisce con ordine e personalità, difendendo il vantaggio fino al triplice

fischio. Finisce 0-1: una vittoria di carattere, su un campo difficile, che consolida

ulteriormente il primato dei giallorossi nel Girone B.