Deriu e Columbano coordinatori di Sardegna al Centro. Incontro coi Riformatori

ALGHERO – 2Nella giornata odierna si è svolto l’ incontro tra i coordinamenti cittadini di Sardegna al Centro 20.20 rappresentati dal Professor Columbano e Avvocato Deriu e i Riformatori Sardi di Alghero, volto al dialogo e al confronto, tra le due forze politiche presenti in città, È stato un incontro utile e proficuo con una apprezzabile visione di prospettiva in vista degli imminenti appuntamenti elettorali che si terranno nei prossimi mesi, sopratutto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alghero. Esprimiamo ringraziamenti al Professor Columbano e all’avvocato Deriu per il fruttuoso confronto e interessante scambio di idee”, cosi Alberto Bamonti, Segretario Cittadino dei Riformatori Sardi di Alghero.

Un comunicato che, seppur stringato, e forse presumendo che già si sapessero, fa emergere alcune notizie politiche, almeno a livello locale: Columbano, noto volto imprenditoriale e politico cittadino, ha definitivamente lasciato Forza Italia per passare nell’aggregazione centrista e che lui stesso con Deriu sono stati indicati (ancora non è arriva un comunicato ufficiale su questo passaggio) coordinatori cittadini di “Sardegna al Centro” che racchiude i movimenti guidati dall’onorevole sorsese Antonello Peru e dall’attuale consigliere regionale Stefano Tunis. Deriu era stato candidato per le Politiche, non riuscendo ad essere eletto, alle ultime Politiche.

Dunque, “Sardegna al Centro” inizia a definirsi in attesa di ventilati nuovi accordi con altre forze tra cui proprio i Riformatori, Udc e altre. Tutto, però, ancora da definire. I movimenti, spesso tellurici, verso le quattro lezioni (Regionali, Comunali, Provinciali ed Europee) che ci saranno nei primi mesi dell’anno prossimo sono oramai iniziati.