“Telelaser e salasso multe, ma strada dissestate e traffico caotico”

ALGHERO – E’ di questi giorni la notizia del posizionamento anche ad Alghero del telelaser da parte della Polizia Municipale. Questo per aumentare i controlli, e dunque le sanzioni, rispetto agli automobilisti. Sempre in questi giorni stanno arrivando nelle case degli algheresi le lettere sempre dal Comando della Polizia del Comune di Alghero rispetto le multe non pagate degli ultimi cinque anni, ovviamente aumentate da interessi, mora e ritardi. Sanzioni più che altro legate al parcheggio dei proprio veicolo.

Coglie l’occasione, in connessione a questa situazione, il consigliere comunale civico Pietro Sartore per commentare in maniere ironica. “In teoria per “garantire maggiore sicurezza stradale e prevenire incidenti”, ma in realtà con l’idea malcelata di fare cassa, l’ultima gran trovata dell‘Amministrazione di Alghero è il telelaser, purtroppo per le casse del comune però, visto lo stato in cui sono ridotte le strade cittadine, sarà difficile trovare automobilisti cosi sprovveduti da superare i limiti di velocità e rischiare in questo modo di distruggersi la macchina”. E chiude: “Tutto sommato comunque da Porta Terra potranno sempre dire che, come l’idea del telelaser nasce per “garantire la sicurezza” anche l’idea di ridurre le strade in questo stato è dovuta all’encomiabile intento di limitare gli eccessi di velocità”.