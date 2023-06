Il ranking mondiale del tennis a spasso fra i record WTA e ATP

Sono tantissime le emozioni che le scommesse sportive del Grande Slam regalano ad appassionati e tifosi in entrambe le categorie del tennis, ogni torneo riscrive il ranking e sono sempre di più gli atleti e le atlete a caccia di record, molti dei quali insuperabili.

Ranking ATP e Ranking WTA: i migliori e la situazione dei tennisti italiani

Nella categoria femminile il Ranking WTA è dominato dalla tennista polacca Iga Swiatek, seguita da Aryna Sabalenka al secondo posto. A chiudere il podio c’è Elena Rybakina mentre al quarto posto segue la tennista francese Caroline Garcia. Le atlete italiane che stanno scalando il ranking WTA sono la giovanissima Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, rispettivamente alla posizione 40 e 42. Camilla Giorgi scende alla posizione numero 46.

Nelle scommesse tennis sui tornei del Grande Slam e titoli ATP il favorito è sempre Alcaraz, che domina il ranking anche se ha perso nel Roland Garros contro il secondo della classifica, Djokovic.

Fra i tennisti italiani il migliore è Jannik Sinner che occupa la nona posizione, seguito da un Lorenzo Musetti in splendida forma alla posizione numero 17 e Matteo Berrettini alla ventunesima posizione.

I record della categoria WTA

A dominare la classifica degli Open del Grande Slam è Serena William con 23 titoli e un totale di 351 match vinti, segue al secondo posto Steffi Graf con 22 titoli, ma la tennista tedesca può vantare un record assoluto che solo lei è stata capace di realizzare: il Grande Slam d’Oro. Nel 1988 Steffi Graf ha vinto tutti e quattro gli Open del Grande Slam più la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Seul.

La tennista più vincente per quanto riguarda i titoli WTA è Martina Navratilova con 167 trionfi, segue Chris Evert a quota 157 e chiude il podio proprio la Graf con 107 titoli.

I record della categoria ATP

La classifica dei tornei vinti nel Grande Slam è dominata da Djokovic e Nadal a quota 22, mentre Federer è al secondo posto con 20 trofei in questa categoria. La sfida fra Djokovic e Nadal è la più lunga di sempre per numero di gare disputate, infatti, lo spagnolo e il serbo si sono scontrati in campo ben 59 volte: 30 le vittorie di Djokovic con le 29 per Nadal.

Per quanto riguarda i titoli ATP Djokovic è il tennista più vincente ancora in carriera con 93 titoli al quarto posto della classifica all time, al quinto posto c’è Nadal con 92 titoli. Al terzo posto c’è Lendl con 94 titoli, mentre Federer domina al secondo posto con 103 titoli ATP vinti, prima di Jimmy Connors, il più vincente in assoluto nella categoria ATP con ben 109 titoli in carriera.

Fra i tennisti ancora in carriera c’è anche Andy Murray che si trova al terzo posto per titoli vinti con un totale di 46 trionfi nel circuito ATP. Djokovic e Nadal sono i tennisti che hanno partecipato a più finali, il serbo guida la classifica a quota 132 mentre lo spagnolo insegue con 130 finali disputate.