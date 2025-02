Convocato il Consiglio, un solo atto dell’Amministrazione. Domani ennesima Commissione Sanità

ALGHERO – IL Consiglio Comunale è stato convocato, a Lo Quarter per giovedì 27 febbraio, alle ore 17:00. In totale 28 punti fissati all’ordine del giorno di cui solo uno, ed è la seconda volta che dall’Amministrazione Cacciotto non giungono in discussione atti e delibere di una certa rilevanza, a parte, come questo caso, la “Costituzione del Consorzio