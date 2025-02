Valdo Di Nolfo mette al centro dell’agenda regionale le borgate, incontro a Guardia Grande

ALGHEERO – Il 28 febbraio, alle ore 18, nel salone Guardia Grande (Borgata del Comune di Alghero), si terrà un’iniziativa politica dedicata alla gestione condivisa dei beni regionali nell’agro algherese e nella Nurra. Sarà un’occasione per dare voce ai rappresentanti di tutte le borgate di Alghero, da Fertilia – Arenosu a Santa Maria La Palma, passando per Sa Segada – Tanca Farrà, Guardia Grande – Corea, fino a Baratz e Maristella.

L’incontro inizierà con i saluti istituzionali del Sindaco Raimondo Cacciotto e proseguirà con la conduzione dei lavori affidata ad Anna Arca Sedda, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Alghero. Durante il dibattito interverranno diverse figure istituzionali, tra cui il Consigliere Regionale Valdo Di Nolfo, ideatore e organizzatore dell’evento, l’Assessore all’Urbanistica, Partecipazione e Immaginazione Civica del Comune di Alghero Roberto Corbia e soprattutto Francesco Spanedda, Assessore degli Enti Locali e Urbanistica della Regione Sardegna.

L’iniziativa, la prima proposta politica di LAB PART&CO, laboratorio di partecipazione e conflitto, nasce in collaborazione tra il gruppo consiliare in Consiglio Regionale della Sardegna Uniti per Todde e quello locale di Alleanza Verdi-Sinistra, e si propone di stimolare un dialogo costruttivo sulla gestione della grande mole di beni di proprietà della Regione Sardegna.