Il Treno del Ricordo ha fatto tappa a Fertilia: “Luogo di accoglienza e della Pace”

ALGHERO – Il Treno del Ricordo ha concluso oggi a Sassari il suo viaggio per l’Italia, progetto promosso dal Ministero per lo sport e i giovani, per commemorare gli esuli italiani che al termine della seconda guerra mondiale sono stati costretti ad abbandonare l’Istria, Fiume e la Dalmazia. Alla cerimonia, che si è svolta alla stazione ferroviaria di Sassari, ha partecipato la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sarda e originaria di una famiglia di esuli istriani, il presidente delle Ferrovie dello Stato, Tommasi Tanzilli, assieme al Presidente FS c’era anche un membro del cda l’algherese, Loredana Ricciotti, e numerose autorità locali, tra cui il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e quello di Alghero Raimondo Cacciotto.

Il Treno del Ricordo è un treno storico messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS che ha attraversato l’Italia in sette tappe, ripercorrendo con una mostra itinerante allestita al suo interno, il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra. Nelle quattro carrozze del treno i visitatori possono conoscere la tragedia delle foibe e dell’esodo attraverso un percorso multimediale, in cui si alternano pannelli informativi, immagini di repertorio e testi originali recitati da una voce narrante. La mostra è arricchita dall’esposizione di alcune delle masserizie degli esuli, conservate e custodite dall’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata nel Magazzino 18 di Trieste.

L’edizione 2025 del Treno del Ricordo ha toccato sette città: partito da Trieste il 10 febbraio, il convoglio ha fatto tappa a Padova, Bologna, Roma, Napoli e Lecce, per poi concludere il suo viaggio oggi a Sassari. Cerimonia di chiusura a Fertilia, che nel 1948 ha accolto gli esuli partiti da Chioggia a bordo di 13 pescherecci. “È di fondamentale importanza per noi e per le future generazioni ricordare la sofferenza degli italiani alla fine della Seconda guerra mondiale, ha detto il presidente di FS Tanzilli.

Nella foto il Ministro e altre istituzioni e rappresentanze ieri a Sassari