Fertilia, cambia il Comitato: Rondoni saluta

ALGHERO – “In vista dell’imminente rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Fertilia-Arenosu, previsto per il primo fine settimana di Marzo, si ricorda a tutti che il giorno 28 Febbraio scadrà il termine per presentare la propria candidatura a Consigliere.

Si sottolinea che la candidatura va effettuata esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito internet cdq.fertilia.org

Il nuovo Direttivo eletto sarà chiamato a svolgere, in continuità con quanto già in essere, un lavoro di concerto con la Regione, l’Amministrazione Comunale, gli Enti presenti sul territorio e l’Università.

In primis servirà un concreto, capace e responsabile confronto sugli imminenti lavori che riguarderanno il rifacimento della Via Pola e della Piazza San Marco, il tanto atteso recupero del Cineteatro e la definizione di azioni future nell’ottica di una rigenerazione urbana, sociale ed economica di Fertilia e del suo territorio.

Il tutto sempre con viva attenzione alla questione del riconoscimento ufficiale dei Comitati di quartiere e di borgata.

A questo proposito va il mio personale ringraziamento alle Consigliere e ai Consiglieri uscenti, che hanno reso possibili i tanti positivi traguardi raggiunti in questo periodo.

Giovanni Roma, Maria Gabriella Lay Cinellu, Alessandro Sorbara, Lisetta Boglioli, Luciano Solinas, Egle Ballarini, Alessio Pasquino, Giulio Iacchetti e Pino Cardi, sono stati tutti validissimi collaboratori, e per loro il mio augurio è che continuino ad operarsi fattivamente, come già hanno fatto, per tutta la Comunità, con la loro partecipazione e il loro continuo impegno.

In questi anni il Comitato, lavorando unito e senza inutili personalismi, ha contribuito alla rigenerazione del CCN e dimostrato di saperci operare proficuamente, ha dimostrato anche che solo attraverso un impegno coordinato con tutte le Associazioni di Fertilia e con il gruppo della Parrocchia, tutti peraltro già in grado di affrontare progetti in autonomia, si possono ottenere risultati di altissimo valore che stanno rianimando la nostra Comunità e portato un nuovo interesse delle Amministrazioni, a tutti i livelli, per la nostra Città di Fondazione.

Un saluto a tutti e un augurio di ulteriori successi al nuovo Consiglio Direttivo”.

Il Presidente uscente

Luca Rondoni