Francesco Mortello (Lega): “Abolire la tassa di imbarco per incentivare gli scali sardi”

ALGHERO – “Abolire subito la tassa di imbarco per incentivare nuove rotte sugli scali sardi e, in particolare, su quello di Alghero, seguendo il modello già applicato in realtà come hanno già fatto altre realtà come Trieste e Pescara”. Ad intervenire il direttivo cittadino della Lega con Francesco Mortello, responsabile delle politiche turistiche.

Secondo Mortello “è imprescindibile eliminare ogni inutile balzello e tassa per incentivare la presenza di nuove compagnie e, così, creare nuove condizioni di ricchezza e occupazione. L’aeroporto di Alghero deve tornare ad essere leader nei collegamenti europei che negli anni ha perso. Non basta un semplice volo con Belgrado, peraltro stagionale, per salvare il nostro scalo e sostenere l’economia del territorio 365 giorni l’anno” dichiara Mortello.

“Chiederemo ai nostri rappresentanti istituzionali, comunali, regionali e nazionali, un intervento su questo tema che riteniamo prioritario” conclude Mortello.

“Il direttivo cittadino della Lega sta affrontando diverse tematiche della nostra comunità con competenza e passione. La proposta sull’abolizione delle tasse d’imbarco ne è l’esempio” dichiara Monica Chessa responsabile cittadina, “sanità e sociale, trasporti, ambiente, infrastrutture, su cui la partecipazione è fondamentale e sui quali prossimante organizzeremo convegni con esperti esponenti di primo piano” conclude Chessa