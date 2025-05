Consorzio del Porto in piena attività: lavori, fiere e servizi. Resta il nodo “incompiute”

ALGHERO – Da inizio anno sono diverse le azioni portate avanti dal Consorzio del Porto di Alghero, presieduto dal Giancarlo Piras, che vede un’importante crescita grazie a soci e concessionari i quali, col loro impegno e servizi, garantiscono uno sviluppo dell’approdo utile a dare risposte alle esigenze dei diportisti, del turismo nautico e dello stesso porto di Alghero.

Settori a livello globale sempre più in espansione con l’attuale management del Consorzio che, da anni, presenzia in maniera capillare alle principali fiere del comparto tra cui Genova, Palma di Maiorca e Dusseldorf, oltre che la recente partecipazione alla Fiera nautica di Porto Rotondo, dove erano presenti anche importanti realtà economiche algheresi come CSN di Madeddu, Nautica Falchi e Marina 3G di Pensè. Appuntamenti fieristici, soprattutto quelli oltre Tirreno, dove è possibile interagire con coloro, nello specifico i comandanti delle imbarcazioni, che realmente sono interessati a fare rotta anche nel Mediterraneo e dunque pure ad Alghero contribuendo in questo modo alla promozione della Riviera del Corallo.

A Porto Rotondo, in occasione del “talk” dedicato alla portualità sono intervenuti il presidente di Assonat Luciano Serra, il presidente di Assomarinas Roberto Perocchio e il presidente della “Rete dei porti”, organismo a cui, oltre il Consorzio, hanno aderito alcuni concessionari del porto di Alghero, Matteo Molinas. Durante tale appuntamento gli intervenuti hanno puntato i riflettori sulla “Bolkeistein” ricordando che, come indicato nella normativa nazionale, i porti e gli approdi in termini di concessori, non sono soggetti a delle gare come invece avverrà per le concessioni balneari.

“Anche quest’anno abbiamo avuto diversi e importanti riscontri che pensiamo e speriamo si possano trasformare in nuovi transiti al fine di confermare una costante crescita del nostro porto”, commenta il presidente Piras.

Non solo fiere, anzi. Il Consorzio, attraverso proprie risorse economiche, ha realizzato degli importanti lavori di consolidamento di un parte ammalorata della banchina nel molo di sottoflutto. Azione necessaria e indispensabile realizzata in accordo con la Regione Sardegna che fanno il paio ad altre interventi relativi alla riqualificazione e cura del verde e alla revisione dell’impianto anti -incendio cui si aggiunge la messa a disposizione per tutti dei servizi igienici sulla passeggiata Barcellona.

Consorzio del Porto che, come accade da anni, sostiene e contribuisce alla realizzazione dei vari eventi velici e sportivi che si realizzano tra cui quelli imminenti del Palio di Sant Joan, Vento de l’Alguer, i corsi di scuola vela e tanto altro. Oltre alla crescita dello scalo che vede l’arrivo quasi quotidiano in rada delle navi da crociera e la disponibilità sempre maggiore di importanti servizi come il “ravel lift” realizzato dal Marina Mar de Plata e i nuovi pontili del “Centro Alghemar”, vanno però ricordate anche alcune criticità: “Nonostante gli sforzi del Consorzio, dei soci e concessionari, ci sono ancora delle zavorre che pesano su un definitivo decollo e sviluppo del porto di Alghero tra cui l’agognato banchinamento del molo di sopraflutto e la realizzazione di interventi migliorativi riguardanti la pavimentazione, decoro, senza dimenticare l’attesa per la messa a disposizione dell’immobile, abbandonato da anni, ex-circomare, oltre la necessaria regolamentazione del transito dei veicoli con accessi controllati tramite il posizionamento di alcune sbarre”.