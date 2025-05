Domenica la “Santa Maria La Palma Corre 2025”

ALGHERO – Una manifestazione giunta alla quarta edizione che si appresta a bissare il record di iscritti. A Santa Maria La Palma tutto è pronto per la “Santa Maria La Palma Corre 2025”, la gara che unisce corsa e camminata campestre nelle aree dell’agro, in programma domenica prossima 18 maggio. 13 km di corsa o 6 km di camminata, la gara unisce sport e ambiente, agonismo e socialità. Organizzata dal Comitato di Borgata di Santa Maria la Palma, la gara è soprattutto un’occasione di festa, di sport e conoscenza del territorio. Partenza e arrivo alla Cantina Sociale di Santa Maria La Palma, partner della manifestazione, la gara percorre la s.p. 65 e si collega alla s.p 69 per giungere al traguardo. La manifestazione, alla quale collabora la società Alghero Marathon, è stata illustrata martedì dal Vicesindaco Francesco Marinaro con il Presidente del Consiglio Comunale Beniamino Pirisi e dal presidente del comitato di borgata Amabile Simbula. Iscrizioni ancora aperte, presso le società sportive aderenti o direttamente alla partenza della gara. Partenza prevista per le 9:30.