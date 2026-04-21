Caria verso i Riformatori, gli auguri di buon lavoro di Noi Riformiamo Alghero

ALGHERO – “Esprimiamo a Giovanna Caria i nostri più sinceri auguri per la nuova fase del suo percorso politico, a seguito della decisione di aderire al Gruppo Misto dopo aver lasciato Forza Italia

Una scelta che rappresenta un passaggio significativo e che, nelle intenzioni dichiarate, è orientata a rafforzare il dialogo e la collaborazione nell’interesse della comunità”, cosi il gruppo civico di Noi Riformiamo Alghero che, anche per motivi anche di “origine politica”, non chiude completamente la porta ad esperienze e realtà aderenti al Centrodestra algherese. Anche se, in questo caso, si tratta di un consigliere comunale, Giovanna Caria, che andrà, come si mormora, a fare parte dei Riformatori Sardi ovvero la formazione da cui, in totale rottura, nacque la formazione consiliare guidata da Gianni Martinelli. Ma, come si sa e ad Alghero ancora di più, la politica può tutto.

“Le auguriamo buon lavoro per questa nuova esperienza istituzionale, auspicando che possa proseguire il proprio impegno con serenità, spirito costruttivo e senso di responsabilità, contribuendo in modo positivo al confronto politico e all’attività amministrativa”, chiude la nota di Noi Riformiamo Alghero