Carabinieri sventano 3 truffe ad anziani

SASSARI – Nel corso della serata di martedì 4 novembre, a Sassari, i Carabinieri della Sezione

Operativa della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché

ritenuto responsabile dei reati di e tentata truffa aggravata, minaccia e resistenza a un

pubblico ufficiale.

In particolare nel pomeriggio di ieri sono giunte alla Centrale Operativa diverse chiamate

da parte di alcuni anziani che erano stati contattati da un asserito tenente dei carabinieri che

aveva comunicato falsamente del loro coinvolgimento in una rapina perpetrata ai danni di

una gioielleria essendo stata clonata la targa della loro autovettura.

Nella circostanza il truffatore minacciava le donne di perquisizione e arresto nel caso non

avessero collaborato, richiedendo un immediato e preciso inventario di tutto il denaro e i

gioielli che avevano in casa, che sarebbero stati poi recuperati da un fantomatico consulente.

Il Carabiniere della Centrale Operativa, compreso che potesse trattarsi di un tentativo di

truffa, provvedeva nell’immediatezza a calmare e rasserenare le donne riuscendo a farsi

fornire i dettagli della vicenda. In particolare emergeva che proprio in quegli istanti ignoti

stavano suonando al citofono dell’abitazione della malcapitata, pertanto sono stati inviati

sul posto i militari dell’Arma in abiti borghesi che perlustravano rapidamente tutto il

quartiere.

Nel corso delle ricerche, con spiccato acume investigativo, i Carabinieri hanno individuato

un uomo che nonostante il clima mite indossava un cappellino, occhiali scuri e un giaccone

con bavero alzato, probabilmente nel tentativo di nascondere il proprio viso.

I militari hanno quindi provato a fermare l’uomo per identificarlo ma lo stesso reagiva

sferrando colpi all’addome dei Carabinieri tentando di fuggire.

Il malvivente è stato però velocemente bloccato grazie al pronto intervento di altri colleghi

che accertavano anche come l’uomo indossasse un auricolare con cui era verosimilmente in

contatto con i suoi complici che nel frattempo erano a telefono con le vittime designate.

Nel corso dei successivi accertamenti l’arrestato ha dichiarato di trovarsi in quella via al

fine di vendere pomodori nonostante non fosse munito di auto ed è inoltre emerso che una

delle anziane vittime è riuscita a sfuggire al tentativo di truffa in quanto non è proprietaria

di una vettura da trasporto poiché affetta da invalidità.

Al termine delle attività di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari

che dirige e coordina le indagini, l’uomo è stato ristretto presso la Casa Circondariale di

Sassari Bancali in attesa dell’udienza di convalida, mentre sono in corso ulteriori indagini

al fine di identificare tutti i complici dell’odioso reato.

Al termine dell’udienza che ha avuto luogo nel corso della mattinata di oggi, l’arresto è

stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione

presso una Stazione Carabinieri della Provincia di Napoli

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle

indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna