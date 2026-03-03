Cambiano le statistiche all time del Grande Slam: Alcaraz si aggiudica il Career

Ormai la nuova big 3 è ufficiale, perché Sinner e Alcaraz sono degni rivali di Djokovic e anche le statistiche all time sono cambiate. Partiamo dal Ranking ATP, dove Alcaraz è lanciatissimo al primo posto con 3500 punti in più rispetto a Sinner.

Il terzo posto del ranking ATP è di Novak Djokovic, che torna alla grande sul podio e mantiene Zverev al quarto posto a distanza di sicurezza. Mentre Alcaraz diventa il grande favorito nelle statistiche bet del Grande Slam 2026, Sinner vuole completare anche lui il Career e il campione serbo è alla ricerca del suo 25esimo Slam, per aumentare il suo record all time. Al quinto posto c’è Musetti che raggiunge il suo miglior risultato in carriera.

Il Career Grand Slam di Alcaraz

A 22 anni il campione spagnolo dopo la vittoria degli Australian Open è diventato il più giovane tennista a completare il Grande Slam in carriera, ossia la vittoria per almeno una volta di Australian, Roland, Wimbledon e US Open.

Alcaraz ha addirittura bissato già in Inghilterra, Francia e USA, nel 2024 ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi e adesso punta a realizzare anche il Grande Slam d’Oro. Attualmente, insieme a Sinner è il tennista più forte e il prossimo Roland Garros sarà determinante, perché il tennista italiano potrebbe pareggiare i conti e aggiudicarsi il Career Grand Slam in caso di vittoria del titolo in questo 2026.

Statistiche all time aggiornate del Grande Slam

Alcaraz oggi è l’unico che può puntare al Calendar Grand Slam, ossia la vittoria di tutti e 4 gli Slam nello stesso anno solare, perché è partito con il trionfo agli Open australiani. La sfida è dura, perché se da un lato c’è Sinner che punta al Roland Garros, dall’altro lato c’è anche Djokovic che vuole allungare il suo record assoluto di 24 Slam vinti in carriera. Al secondo posto della classifica all time c’è Nadal con 22 Slam, segue Federer a quota 20, il primo a raggiungere questo score.

Nelle quote tennis Djokovic è favorito perché insieme a Nadal e Agassi ha vinto anche il Grande Slam d’Oro, inoltre, possiede il record assoluto di 10 Australian Open vinti in carriera e 14 Slam vinti sul cemento.

Il serbo ha fissato anche il record assoluto di 459 match giocati nel circuito ATP e di 403 vittorie, con una striscia positiva di 30 match consecutivi. In totale, i titoli ATP vinti da Novak sono 101.

La nuova big 3

Mentre Sinner è a caccia del suo Grande Slam in carriera, Djokovic e Alcaraz già l’hanno vinto e ci sono anche Nadal, Federer, Agassi, Emerson, Laver, Budge e Perry ad aver realizzato questo trionfo importante. Djokovic ha realizzato anche il Super Slam in Carriera, vincendo almeno una volta tutti i tornei dello Slam, le Olimpiadi e anche il master di fine anno, traguardo raggiunto anche da Agassi.

Nella nuova Big 3, Sinner e Alcaraz restano i protagonisti indiscussi del Grande Slam 2026, ma Djokovic è l’evergreen che potrebbe ancora una volta cambiare la storia del tennis e fissare un nuovo record assoluto.