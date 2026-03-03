Fondazione Alghero, eventi primavera-estate: attivata la selezione

In particolare, un primo canale è rivolto agli operatori economici che propongono eventi o spettacoli completi, dei quali la Fondazione potrà valutare l’acquisizione diretta, assumendone la piena organizzazione e gestione.Un secondo canale è destinato a soggetti pubblici e privati, ivi inclusi operatori economici, associazioni, enti e organizzazioni, che propongono iniziative organizzate autonomamente e ritenute di particolare interesse per la città, per le quali la Fondazione Alghero potrà riconoscere un sostegno economico e/o logistico, inclusa la concessione di spazi, fermo restando che l’organizzazione e la gestione dell’evento restano in capo ai soggetti proponenti. Il terzo canale riguarda, infine, le richieste di patrocinio, attraverso le quali la Fondazione manifesta il proprio apprezzamento e inserisce l’evento nel calendario ufficiale delle manifestazioni, senza erogazione di contributi né assunzione di oneri organizzativi, né concessione di altri vantaggi quali concessione di spazi e/o attrezzature.
Gli spazi che saranno resi disponibili dalla Fondazione per la realizzazione delle iniziative e per i quali verrà stilato un regolamento di utilizzo e gestione, sono i seguenti: Area eventi Lo Quarter, Teatro all’aperto Nuraghe Palmavera e Teatro Civico Gavì Ballero. Rimane in ogni caso facoltà del proponente indicare ulteriori spazi oltre a quelli su elencati. La Fondazione si riserva di inserire eventualmente ulteriori location adatte alla realizzazione di iniziative che dovranno valorizzare l’immagine della città, accrescere l’attrattività del territorio e contribuire a vivacizzare il tessuto economico e commerciale locale, offrendo al contempo occasioni di intrattenimento, socializzazione e crescita culturale per la comunità residente e per i visitatori.