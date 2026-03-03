“Porto Torres: nasce una coalizione civica identitaria per un governo stabile e autorevole”

PORTO TORRES – “A Porto Torres si è costituita una coalizione in vista delle prossime elezioni comunali. Ne fanno parte Sardegna al Centro, Sardegna Vera, espressioni del progetto regionale Sardegna al Centro 20Venti, e il Partito Sardo d’Azione di Porto Torres.

Si tratta di un accordo politico che mette insieme tre realtà civiche e identitarie sarde su un impianto programmatico condiviso. Non una somma di simboli, ma una scelta di coerenza: porre al centro dell’azione amministrativa l’autonomia decisionale, il radicamento territoriale e la responsabilità di governo. Porto Torres diventa così il primo banco di prova di un modello che ambisce a essere replicabile anche in altri contesti dell’isola.

L’obiettivo è garantire alla città stabilità amministrativa e capacità di programmazione, superando frammentazioni e personalismi.

Porto Torres riveste un ruolo strategico per il Nord-Ovest e per l’intera Sardegna: porto naturale nel Mediterraneo, area industriale da riconvertire con visione e competenza, snodo energetico e porta turistica del Golfo dell’Asinara. Amministrarla significa assumere decisioni che hanno un impatto ben oltre i confini comunali.

Per questo la coalizione ha scelto come candidata sindaca l’avvocato Sara Dettori.

La scelta si fonda sul merito e sull’autorevolezza personale. Professionista stimata e benvoluta, conosciuta per indipendenza di giudizio e onestà riconosciuta trasversalmente, Sara Dettori non è una figura eterodiretta né il risultato di equilibri imposti dall’alto. È una candidatura che nasce dalla credibilità costruita nel tempo, dalle competenze giuridiche solide e da una capacità concreta di ascolto e mediazione. Al rigore professionale unisce qualità umane che ne fanno una guida affidabile per la comunità.

La sua è una candidatura di governo, pensata per restituire autorevolezza al Comune e rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini.

Questa coalizione nasce per costruire un modello amministrativo fondato su programmazione e responsabilità: favorire lo sviluppo economico e l’occupazione, attrarre investimenti, sostenere le attività produttive e commerciali, promuovere sostenibilità ambientale, migliorare la qualità dei servizi, avviare interventi concreti di rigenerazione urbana, tutelare le fragilità sociali e valorizzare le energie migliori della comunità.

L’obiettivo è rendere Porto Torres una città più attrattiva, moderna e capace di svolgere un ruolo centrale nel Nord-Ovest della Sardegna.

Porto Torres non è soltanto una competizione locale: è il punto di partenza di un percorso politico che mira a costruire in Sardegna coalizioni autentiche, radicate e coerenti, capaci di superare logiche partitocratiche e di proporre una nuova classe dirigente. Da qui può nascere un modello”.

Coordinamento Regionale Sardegna Al Centro