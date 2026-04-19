Stop al cantiere Caragol, Sasso: “Emergenza casa vero dramma ad Alghero, occorre serietà”

ALGHERO – “La crisi abitativa ad Alghero è un problema che va affrontato con serietà, non con scorciatoie”, cosi il presidente dell’associazione politica Francesco Sasso su un dei più gravi problemi che riguardano il tessuto socio-economico di Alghero. Proprio nel momento in cui il consigliere comunale della maggioranza Cacciotto, Alberto Bamonti, è uscito sul medesimo tema, ma appellandosi ai proprietari immobiliari, arriva un commento dai contenuti opposti e che, tra l’altro, fa emergere una notizia molto, molto, molto preoccupante ovvero l’ennesimo cantiere pubblico fermo ad Alghero: in questo caso riguardante proprio degli alloggi residenziali in capo ad Area. Cantiere che, tra l’altro, fu inaugurato alla presenza dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, dello stesso partito del sindaco algherese.

E, come detto, sull’argomento, è Francesco Sasso a puntare i riflettori rendendo noto tale pessima notizia: “Quello che stanno vivendo gli algheresi è un dramma reale, che merita rispetto ma soprattutto risposte concrete. Ridurre tutto al boom dell’extra-alberghiero è una semplificazione che non regge: il fenomeno esiste, ma non può essere usato come alibi”.

“Da anni ad Alghero non si costruiscono case popolari né si promuovono cooperative edilizie. Da anni assistiamo alla migrazione forzata dei residenti verso i comuni limitrofi. Questo è il vero contesto in cui la crisi è cresciuta”.

“Il caso degli alloggi popolari in zona Caragol è emblematico. La fine dei lavori era prevista il 22 dicembre 2024, ma oggi gli alloggi non sono stati consegnati e il cantiere è fermo. Qui non si tratta di opinioni, ma di fatti. Non possiamo permetterci un altro cantiere fermo, mentre la città resta senza risposte”. Tra l’altro, a quanto pare, l’impresa ha lasciato il cantiere da giorni e stanno portando via i ponteggi, come è evidente anche dalla immagini. Eppure, fino ad oggi, non se n’era parlato, anzi, si puntava ad altre soluzioni per risolvere un problema che deve vedere, da anni, un semplice (ma evidentemente sempre più utopico) obiettivo: la realizzazione di nuovi alloggi popolari.