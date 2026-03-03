“Le assemblee elettive non sono ornamenti: la Sardegna vuole un tavolo sul 41-bis”

ALGHERO – “Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia Delmastro è venuto in Sardegna per parlare di referendum e di giustizia, con toni che vorrebbero essere rassicuranti. È legittimo. Ma resta il fatto che sul 41-bis – materia su cui esercita una delega diretta – continua a non affrontare nel merito le questioni sollevate dalle istituzioni sarde.

Come ha dichiarato anche il nostro deputato del Movimento 5 Stelle Mario Perantoni, il confronto non può essere sostituito da dichiarazioni davanti alle telecamere. Il tema è serio e merita risposte politiche, non spostamenti di attenzione.

In questi mesi il tema non è stato agitato per polemica. È stato affrontato nelle sedi istituzionali. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione, quasi all’unanimità, con cui si chiede l’apertura di un tavolo di confronto con il Governo. Non una presa di posizione simbolica, ma un atto formale che impegna la Regione a chiedere chiarezza e dialogo.

Anche il Consiglio comunale di Alghero ha discusso e approvato una mozione chiara, esprimendo contrarietà alla destinazione di detenuti in regime di 41-bis nelle carceri della Sardegna. È stata una scelta politica assunta in aula, con un voto, assumendoci una responsabilità pubblica davanti alla città.

Il punto non è negare la necessità della lotta alla criminalità organizzata. Il punto è il metodo e la portata delle scelte. Quando decisioni che incidono in modo rilevante su un territorio – anche per la presenza di detenuti appartenenti a clan criminali di particolare pericolosità – vengono percepite come unilaterali, senza un confronto preventivo con chi rappresenta quella comunità, si apre una questione politica che riguarda il rapporto tra Stato e autonomie.

Le assemblee elettive non sono luoghi ornamentali. I Consigli comunali e il Consiglio regionale rappresentano direttamente le comunità e hanno una loro dignità istituzionale che merita rispetto. Quando votano un atto, non stanno facendo propaganda: stanno esercitando un mandato democratico.

Aprire un tavolo di confronto non significa arretrare sul piano della legalità o della sicurezza. Significa riconoscere che le istituzioni sarde hanno pieno titolo a essere ascoltate su scelte che incidono sul loro territorio.

La dignità delle istituzioni passa anche da qui: dal riconoscimento reciproco, dal confronto leale e dalla volontà di discutere nel merito, non di aggirare il tema. Ed è questo che oggi continuiamo a chiedere”.