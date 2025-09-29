Calcio, Promozione: l’Alghero travolge l’Ozierese

ALGHERO – Al Pino Cuccureddu importante vittoria per l’Alghero, che si impone con il risultato di 5-2

contro l’Ozierese al termine di una gara ricca di emozioni. Il match si apre con il vantaggio giallorosso firmato da Mula, bravo a sfruttare un pallone al limite e portare avanti i suoi (1-0). Poco dopo arriva il raddoppio: Barboza conquista un calcio di rigore trasformato con freddezza da Scognamillo (2-0).

L’Ozierese accorcia le distanze con un penalty concesso per un fallo di Chessa (2-1), ma l’Alghero

ristabilisce subito le distanze grazie a un preciso tiro dal limite dell’area di Olaizola (3-1).

È poi lo stesso Chessa a firmare il gol del 4-1 con un bolide dai 25 metri che non lascia scampo al

portiere avversario. L’Ozierese prova a rientrare in partita sfruttando una disattenzione difensiva

su rimessa laterale, trovando il gol del 4-2.

Nel finale, però, arriva il sigillo definitivo ancora con Olaizola, autore di un’altra splendida

conclusione dal limite che chiude il match sul 5-2. Secondo tempo privo di azioni pericolose e partita equilibrata da entrambe le parti. Con questa vittoria l’Alghero conferma la propria solidità offensiva, andando a segno con Mula, Scognamillo, Chessa e Olaizola (doppietta) e conquistando altri tre punti fondamentali.