Calcio, Promozione: l’Alghero soffre, ma vince anche a Luogosanto

ALGHERO – La gara si apre subito con un’occasione enorme: dopo dieci minuti Roccuzzo entra in area e

calcia forte, ma il portiere locale compie un intervento prodigioso di piede, salvando lo 0-0.

L’Alghero continua a spingere: Baraye sfonda a sinistra al 22’, mette un pallone perfetto per

Barboza che, da posizione favorevole, calcia alto. I giallorossi crescono e sfiorano il vantaggio

al 28’ su una splendida punizione di Mereu che si stampa sulla traversa, leggermente deviata

dal portiere.

Al 33’ Roccuzzo pennella al centro per Marras che di testa sfiora il palo. La squadra di mister

Giorico insiste e al 44’ Fadda inventa un gran pallone in mezzo, ma il tiro di Baraye è troppo

debole per impensierire il portiere. Si va al riposo sullo 0-0, con l’Alghero padrone del campo

ma ancora senza gol.

La ripresa si apre con un brivido: dopo 4 minuti Carta è chiamato a un intervento importante

su un colpo di testa ravvicinato, deviando in angolo. L’Alghero reagisce subito e trova il

vantaggio al 12’: punizione di Mereu, Virdis anticipa tutti di testa e il portiere respinge, ma la

palla finisce comunque in rete. È lo 0-1 che sblocca l’incontro.

Passano pochi minuti e arriva l’episodio che può indirizzare il match: Carboni protegge bene il

pallone, il difensore lo colpisce sul piede ed è rigore. Dal dischetto Barboza, al 19’, è glaciale:

0-2.

L’Alghero continua a colpire in velocità: al 32’ Baraye semina gli avversari sulla fascia e mette

un pallone d’oro sul dischetto, ma Carboni alza troppo la conclusione a botta sicura. La

squadra giallorossa costruisce e spreca anche al 37’, quando lo stesso Carboni, da ottima

posizione, trova l’ennesimo grande intervento del portiere locale.

Al 40’ il Luogosanto riapre la gara: cross dalla destra, uscita complicata di Carta e palla che

arriva sul secondo palo per il tap-in dell’1-2. I padroni di casa hanno anche l’occasione del pari

al 43’, con un colpo di testa dal dischetto dell’area, finito alto.

Ma l’Alghero non trema e, nel recupero, chiude definitivamente i giochi: al 93’ angolo di

Roccuzzo e stacco imperioso di Barboza che firma la doppietta personale e il definitivo 1-3.

Una vittoria pesante, meritata e costruita con grande maturità. L’Alghero torna da Luogosanto

con tre punti fondamentali e conferma la sua solidità in vetta alla classifica.

TABELLINO LUOGOSANTO-ALGHERO 1-3 ALGHERO: Carta, Mereu, Virdis, Roccuzzo, Manunta,

Pinna, P. Pinna, Barboza, Carboni, Marras, Baraye. In panchina: A. Pinna, Scanu, Mula,

Scognamillo, Oggiano, Daga, Chessa, Cossu, Piga. Allenatore: Mauro Giorico. LUOGOSANTO:

Barone, Ena, Ciganha, Stefanoni, Occhioni, Secchi, Ricciu, Groppi, Deriu, Cosseddu, Mossa. In

panchina: Uscidda, Azzena, Scampuddu, Arricca, Muzzu, Bua, Demuro, Frasconi, Zuddas.

Allenatore: Antonio Eugenio Madeddu ARBITRO: Enrico Picca di Cagliari. RETI: Virdis (ALG),

Barboza (ALG), Mossa (LUO), Barboza (ALG).