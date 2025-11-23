Alghero, Borgate la Lega: “raccolta rifiuti nel pantano”

ALGHERO – “Le prime piogge hanno trasformato l’area dei cassonetti dell’Arenosu in un vero e proprio pantano, rendendo di fatto impossibile l’accesso ai cittadini.” Sarah Boette, della sezione cittadina della Lega, torna a denunciare la situazione della raccolta rifiuti nelle Borgate, accompagnando la sua presa di posizione con l’immagine eloquente dello stato dell’area.

“Non siamo davanti a un problema nato oggi o imputabile esclusivamente a questa amministrazione – precisa Boette – ma è responsabilità dell’amministrazione in carica affrontarlo e risolverlo. In casi come questo basterebbero interventi elementari, come la semplice distribuzione di ghiaia, per rendere agibile uno spazio utilizzato quotidianamente da decine di famiglie”.

Boette sottolinea come le Borgate continuino a essere trattate come zone di serie B: “Gli abitanti dell’Arenosu, come quelli delle altre Borgate, pagano le stesse tasse di chi vive in centro, ma in cambio ricevono servizi scarsi o inesistenti. È inaccettabile che ancora una volta ci si dimentichi di loro”.

A rafforzare la denuncia arriva anche l’iniziativa del consigliere comunale della Lega Michele Pais, “sempre attento alle esigenze delle Borgate”, che ha già predisposto un’interrogazione sul punto. “A lui si deve anche – ricorda Boette – il finanziamento regionale di oltre 2 milioni di euro per la pulizia dei canali dopo decenni di incuria, canali che proprio con le prime piogge finivano per esondare causando enormi disagi ai residenti”.

“La Lega chiede un intervento immediato e senza ulteriori rimpalli di responsabilità. Guardare al passato non ha senso: si intervenga oggi. Bastano pochi gesti, pochi investimenti, per dare dignità a territori che da troppo tempo aspettano attenzione. Non è più tollerabile che i cittadini debbano affrontare situazioni di disagio così elementari nella totale indifferenza di chi amministra”.