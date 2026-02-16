Calcio, Promozione: l’Alghero pareggia a Thiesi

ALGHERO – La gara prende il via alle 15.04 e l’avvio è subito vivace. Dopo un primo calcio d’angolo in

favore dei padroni di casa, il Thiesi trova il vantaggio: un pasticcio difensivo dell’Alghero, con

il portiere in uscita al limite che non si intende con Baraye, lascia il pallone vagante in area;

l’attaccante locale ne approfitta e con una palombella deposita in rete a porta sguarnita per

l’1-0.

I giallorossi reagiscono cercando il pareggio, ma faticano a trovare precisione negli ultimi

metri. Una splendida palla dalla sinistra attraversa tutta l’area e arriva a Scognamillo, che

dall’area piccola colpisce male mandando alto a porta praticamente vuota. L’Alghero

continua a spingere e conquista diversi calci d’angolo; Virdis prova dal limite, ma il portiere

avversario blocca senza difficoltà.

Alla seconda vera occasione il Thiesi raddoppia: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di

testa sul primo palo, palla che colpisce il palo interno e termina in rete per il 2-0. L’Alghero

non si arrende e sfiora il gol prima dell’intervallo con un’azione travolgente di Marcangeli, che

mette palla in mezzo; dopo una serie di ribattute Scognamillo calcia a botta sicura, ma trova

l’opposizione di un difensore. Poco dopo, colpo di testa di Daga che esce di poco.

Nella ripresa l’Alghero rientra in campo con grande determinazione. Da calcio d’angolo

Barboza svetta di testa, ma la palla termina di poco a lato. I giallorossi rischiano anche di

subire il terzo gol a causa di un errore difensivo, ma riescono a salvarsi. Sul fronte offensivo,

Virdis mette un pallone invitante dalla sinistra, Barboza calcia da ottima posizione ma manda

fuori. Ci prova anche Sanna dalla distanza, tiro debole e facile preda del portiere.

La pressione dell’Alghero viene premiata al 25’ del secondo tempo: punizione dalla sinistra di

Roccuzzo, in area svetta Fadda che insacca di testa il gol del 2-1, riaprendo la partita. Ancora

da calcio piazzato l’Alghero va vicino al pareggio, con Barboza che sul secondo palo non arriva

per un soffio.

Il meritato 2-2 arriva al 42’: Baraye parte in discesa sulla sinistra, entra in area, salta un

avversario e con un preciso interno sinistro deposita il pallone alla sinistra del portiere,

lambendo il palo. Nel finale Baraye prova anche la conclusione dalla distanza, ma il tiro

termina alto. Forcing finale dell’Alghero, che però non riesce a completare la rimonta.

La gara si chiude sul risultato di 2-2. Un pareggio che conferma il carattere e la capacità di

reazione dell’Alghero, capace di rimontare due gol di svantaggio e conquistare un punto

prezioso su un campo difficile.

TABELLINO THIESI-ALGHERO 2-2 ALGHERO: Carta, Baraye, Daga, Pinna A., Sanna, Mereu,

Roccuzzo, Barboza, Marcangeli, Scognamillo, Virdis. In panchina: Piga, Milia, Nieddu, Fadda, Mula,

Martinelli, Cossu, Carboni, Chessa. Allenatore: Mauro Giorico. THIESI: Mannu, Canu, Mandras,

Arras, Caria, Trogu F., Budroni, Piga, Alonso, Figueiras, Foddai. In panchina: Unali, Piredda, Soggiu,

Figus, Sotgiu, Piga, Trogu M., Solinas, Moroni. Allenatore: Rassu. AR