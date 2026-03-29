Calcio, l’Eccellente Alghero batte 3 a 0 l’Usinese

ALGHERO – I giallorossi, già campioni con largo anticipo, proseguono la loro marcia trionfale espugnando il “Peppino Sau” di Usini con un netto 3-0 nella gara disputata oggi, 28 marzo alle ore 16.

Dopo aver conquistato matematicamente il campionato nella scorsa giornata, l’Alghero non

abbassa la guardia e centra la 27a vittoria stagionale, a cui si aggiungono 3 pareggi,

mantenendo così l’imbattibilità.

L’Alghero parte subito forte: Mereu ci prova dalla distanza con un rasoterra insidioso, ma il

portiere si supera; sulla respinta Virdis è pronto, ma un difensore salva sulla linea. Poco dopo

è Marcangeli a rendersi pericoloso, calciando sul primo palo, trovando ancora un grande

intervento dell’estremo difensore.

Nella ripresa i giallorossi continuano a spingere: un gol viene inizialmente annullato, ma è

solo il preludio al vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva infatti un calcio di

rigore per fallo di mano, trasformato con freddezza da Barboza per l’1-0.

Il raddoppio nasce da un errore della retroguardia: uscita sbagliata di Tanca che perde palla e

favorisce Scognamillo, bravo a depositare in rete a porta vuota per il 2-0.

Nel finale arriva anche il tris: dopo una ribattuta in area, il pallone finisce sui piedi di Baraye,

che dall’interno dell’area non sbaglia e chiude definitivamente i conti sul 3-0.

Al triplice fischio è ancora festa per l’Alghero, che continua a dimostrare solidità, qualità e

mentalità vincente anche dopo aver già conquistato il titolo.

Una stagione straordinaria che prosegue senza battute d’arresto, tra entusiasmo e orgoglio.

TABELLINO USINESE-ALGHERO 0-3 ALGHERO: Carta, Baraye, Fadda, Daga, Nieddu, Barboza,

Virdis, Mereu, Roccuzzo, Marcangeli, Scognamillo. In panchina: Marras F., Dinapoli A., Pinna A.,

Mula, Carboni, Martinelli, Marras A., Dinapoli D., Meloni. Allenatore: Mauro Giorico. Usinese: Tanca,

Saccu, Viale, Bianco, Giachero, Jurado, Langasco, Sanna, Igene, Sabino, Irde. In panchina: Di Vita,

Fiorelli A., Fiorelli L., Scanu, Sanna, D’Andrea, Grassi, Porru, Rollo. Allenatore: Pierluigi Scotto.

ARBITRO: Gabriele Mulas di Oristano. RETI: Barboza (ALG), Scognamillo (ALG), Baraye (ALG).