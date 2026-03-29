Calcio, l’Eccellente Alghero batte 3 a 0 l’Usinese

ALGHERO – I giallorossi, già campioni con largo anticipo, proseguono la loro marcia trionfale espugnando il “Peppino Sau” di Usini con un netto 3-0 nella gara disputata oggi, 28 marzo alle ore 16.
Dopo aver conquistato matematicamente il campionato nella scorsa giornata, l’Alghero non
abbassa la guardia e centra la 27a vittoria stagionale, a cui si aggiungono 3 pareggi,
mantenendo così l’imbattibilità.
L’Alghero parte subito forte: Mereu ci prova dalla distanza con un rasoterra insidioso, ma il
portiere si supera; sulla respinta Virdis è pronto, ma un difensore salva sulla linea. Poco dopo
è Marcangeli a rendersi pericoloso, calciando sul primo palo, trovando ancora un grande
intervento dell’estremo difensore.
Nella ripresa i giallorossi continuano a spingere: un gol viene inizialmente annullato, ma è
solo il preludio al vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva infatti un calcio di
rigore per fallo di mano, trasformato con freddezza da Barboza per l’1-0.
Il raddoppio nasce da un errore della retroguardia: uscita sbagliata di Tanca che perde palla e
favorisce Scognamillo, bravo a depositare in rete a porta vuota per il 2-0.
Nel finale arriva anche il tris: dopo una ribattuta in area, il pallone finisce sui piedi di Baraye,
che dall’interno dell’area non sbaglia e chiude definitivamente i conti sul 3-0.
Al triplice fischio è ancora festa per l’Alghero, che continua a dimostrare solidità, qualità e
mentalità vincente anche dopo aver già conquistato il titolo.
Una stagione straordinaria che prosegue senza battute d’arresto, tra entusiasmo e orgoglio.
TABELLINO USINESE-ALGHERO 0-3 ALGHERO: Carta, Baraye, Fadda, Daga, Nieddu, Barboza,
Virdis, Mereu, Roccuzzo, Marcangeli, Scognamillo. In panchina: Marras F., Dinapoli A., Pinna A.,
Mula, Carboni, Martinelli, Marras A., Dinapoli D., Meloni. Allenatore: Mauro Giorico. Usinese: Tanca,
Saccu, Viale, Bianco, Giachero, Jurado, Langasco, Sanna, Igene, Sabino, Irde. In panchina: Di Vita,
Fiorelli A., Fiorelli L., Scanu, Sanna, D’Andrea, Grassi, Porru, Rollo. Allenatore: Pierluigi Scotto.
ARBITRO: Gabriele Mulas di Oristano. RETI: Barboza (ALG), Scognamillo (ALG), Baraye (ALG).