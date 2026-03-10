Alghero, presentata la corsa podistica notturna all’Aeroporto

ALGHERO – Si è svolta oggi, presso l’Aeroporto di Alghero, la conferenza stampa di presentazione di ALGUERUNWAY 2026, la manifestazione podistica non competitiva che nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo trasformerà la pista di volo in un luogo simbolico di incontro, partecipazione e solidarietà. Un evento unico per il territorio del Nord Ovest della Sardegna, che unirà sport, comunità e impegno sociale in uno scenario straordinario: la pista aeroportuale. Promossa da Alguerunners ASD, in collaborazione con SOGEAAL S.p.A. e con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della ASL n. 1 di Sassari, ALGUERUNWAY 2026 prevede due distanze – 5 e 10 chilometri – e si svolgerà in orario notturno per garantire piena compatibilità con le attività operative dello scalo.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, Sogeaal, Alguerunners, Fondazione Alghero e Asl di Sassari