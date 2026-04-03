“Spese pazze e ipocrisia, ennesima brutta figura di Avs: dimettetevi”

ALGHERO – «O non hanno letto, o non hanno capito. E dopo il danno d’immagine causato alla città, farebbero meglio a prestare più attenzione prima di produrre l’ennesima brutta figura». Così Fratelli d’Italia Alghero replica alle dichiarazioni di AVS sul caso del concerto per i 40 anni di “Alghero” di Giuni Russo. «AVS cerca di confondere le acque. Se avessero avuto a cuore la disciplina di bilancio, non avrebbero neppure fatto avviare una trattativa lunga un anno per un evento da 200mila euro per un giorno solo. Si scoprono preoccupati per la spesa sociale solo oggi. Nel frattempo il loro assessore sta sprecando altri 100mila euro per un’inutile piano assai poco “strategico”». Il coordinamento di FdI rincara la dose: «Il tema del costo – lo hanno chiarito gli stessi organizzatori – non giustifica un anno di trattativa gestita in questo modo. Qui non siamo davanti a una scelta di rigore. Siamo davanti al più semplice dilettantismo, che ha prodotto un danno d’immagine enorme per la città, esposta pubblicamente a una polemica nazionale». E sugli accessi agli atti: «Stiano sereni. Gli accessi agli atti continueranno. E continueremo a denunciare non solo gli sprechi, ma anche i pasticci amministrativi che questa maggioranza sta producendo in serie. Pasticci per i quali, ricordiamo ad AVS, si risponde davanti agli organi di controllo». Durissimo l’affondo finale: «In due anni non siete stati in grado di occuparvi seriamente di nessuno dei temi per cui vi siete candidati. Fate un favore alla città e dimettetevi».

Fratelli d’Italia – Alghero