Badminton, serie B: buon inizio stagione per la BC Angelo Roth

ALGHERO – Inizio di stagione positivo per la neo promossa BC Angelo Roth nel campionato nazionale di serie B di Badminton, il cui primo concentramento si è disputato sabato e domenica 7-8 febbraio a Nova Milanese (MB).

I giallorossi del Roth Alghero (Ivan Sotgiu, Antonio Roma, Josè Carrasco, Arianna Feliziani e Melissa Concas) hanno vinto per 3 a 2 contro la squadra siciliana del Ludens, perdendo poi con gli Alto Atesini dell’Uberetsch per 5 a 0. Hanno infine perso con Genova per 3 a 2, incamerando comunque altri 2 punti preziosi per la classifica, grazie ai set vinti.



Ottimi risultati anche per l’altra società sarda partecipante alla serie B nazionale, la Matex Marabadminton B, che ha vinto tutte e tre le gare giocate: 3 a 2 con il Paternò, 5 a 0 con il Ludens e 5 a 0 con la società ASAM.

In serie A ottima partenza della squadra sarda Matex Marabadminton Academy, che ha vinto tutte le gare del primo concentramento, disputatosi a Malles Venosta, in Alto Adige, battendo: 5 a 0 il Merano, 5 a 0 Le Saette e 4 a 1 la diretta rivale BC Milano, piazzandosi così saldamente in testa alla classifica.