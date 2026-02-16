Aeroporto e Turismo, Alghero scommette sull’Europa dell’Est: nuovo volo estivo con la Macedonia

Wizz Air, la seconda compagnia aerea in Italia, continua a scommettere sulla connettività della Sardegna e allarga gli orizzonti della Riviera del Corallo. La compagnia annuncia oggi il lancio della rotta Alghero-Skopje: un collegamento che arricchisce ulteriormente il ponte aereo tra l’Isola e l’Europa orientale.

L’apertura di questa rotta non è un evento isolato, ma la naturale evoluzione di un percorso di crescita che vede Wizz Air sempre più protagonista nello scalo sardo. Dopo il recente lancio dei collegamenti con Tirana, Belgrado e Varsavia la compagnia aumenta l’impegno verso l’area balcanica, rispondendo a una domanda di mobilità sempre più diversificata e curiosa. La connessione è ideale sia per spezzare la routine settimanale che per pianificare vacanze più lunghe, rendendo l’Est Europa accessibile come mai prima d’ora. Grazie a questi continui investimenti nell’aeroporto di Alghero, Wizz Air ha messo a disposizione dall’inizio delle operazioni nel 2013 oltre 800mila posti per i passeggeri sardi, trasportando oltre 600mila passeggeri da e per l’Aeroporto di Alghero.

Con l’aggiunta di questa destinazione, la rete di collegamenti internazionali dallo scalo sardo arriva a 7 rotte verso 7 paesi includendo le rotte verso Belgrado, Budapest, Bucarest Otopeni, Sofia, Tirana and Varsavia. Nello scalo di Alghero, lo scorso anno, la compagnia ha trasportato oltre 60mila passeggeri (+33,3% rispetto all’anno precedente) con un tasso di completamento del 100%.