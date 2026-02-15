“Neurologia e rilancio Marino, nessun merito a Sinistra”

ALGHERO – “L’apertura della Neurologia ad Alghero, che si prevede di attivare all’Ospedale Marino, è un risultato importante per la città, ma è bene ristabilire la verità dei fatti: questa iniziativa nasce esclusivamente dai finanziamenti e dalla programmazione avviati dal centrodestra sardo nella precedente legislatura, in particolare con l’approvazione del nuovo atto aziendale della ASL di Sassari nel 2022, che ne ha previsto l’attivazione.

Si tratta di un percorso amministrativo e sanitario ben definito, portato avanti dalla direzione aziendale che ha costruito le condizioni concrete – organizzative, finanziarie e strutturali – per rendere possibile oggi questo risultato. Una direzione che era stata illegittimamente rimossa dal centrosinistra, interrompendo un lavoro serio e già avviato, e che è stata successivamente reintegrata grazie all’intervento della Corte Costituzionale prima e del TAR Sardegna poi.

È evidente che senza la continuità amministrativa garantita da quella dirigenza, voluta dal centrodestra e ingiustamente mandata a casa dalla sinistra, oggi non saremmo nelle condizioni di parlare dell’apertura della Neurologia ad Alghero. Questo risultato è il frutto di una visione, di atti concreti e di una programmazione coerente nel tempo, non certo di iniziative estemporanee.

Le risorse e la pianificazione che hanno reso possibile l’attivazione della struttura neurologica al Marino sono state decise e stanziate dal centrodestra. Oggi, invece, assistiamo al tentativo maldestro di qualche consigliere regionale che non si distingue per l’attivismo amministrativo, ma per la propaganda, e che ora cerca di mettere il cappello su un risultato costruito da altri.

È un modo poco nobile di fare politica, perché si prova a trasformare in merito personale ciò che deriva da scelte e investimenti programmati nella precedente legislatura. E ciò vale non solo per neurologia, ma per la radiologia con la nuova risonanza, la pediatria e i tanti lavori di adeguameno infrastrutturale e tecnologico degli ospedali di Alghero.

La verità, pertanto, è che senza quelle decisioni, senza quei finanziamenti e senza la continuità garantita dalla precedente governance della ASL, oggi non si parlerebbe di Neurologia ad Alghero.”

Michele Pais (Lega)

Marco Tedde (FI)

Alessandro Cocco (FdI)

Raffaele Salvatore (Udc)

Massimiliano Fadda (Prima Alghero)