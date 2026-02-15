Alghero, controlli dei Carabinieri: auto fermate, sanzionato un ristorante

AGHERO – I Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno proseguito anche nel corso degli ultimi giorni le attività di controllo del territorio. In particolare, nella serata di venerdì i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un servizio coordinato ad ampio raggio nel centro cittadino finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle norme in materia amministrativa e sanitaria.

Nel corso dell’operazione sono state complessivamente identificate 67 persone e controllati 31 veicoli.

In tale contesto, un ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a controllo mentre si trovava a bordo della sua autovettura venendo trovato in possesso di uno sfollagente telescopico e di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Contestualmente è stato effettuato un accesso ispettivo presso un’attività di ristorazione con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari che hanno accertato violazioni in materia igienico-sanitaria e nella corretta applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP, nonché l’omessa comunicazione alla competente Autorità sanitaria di alcune modifiche apportate alla struttura. È stata inoltre riscontrata la presenza di un lavoratore irregolare e per tali ragioni, a carico del gestore dell’attività commerciale, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 7.000 euro. Le attività di controllo del territorio condotte dall’Arma dei Carabinieri a tutela della sicurezza e della legalità proseguiranno con costanza anche nelle prossime settimane.