“Giustizia, Riforma giusta: la Sinistra strumentalizza per scontro politico”

ALGHERO – “Ho firmato il manifesto del “Si Separa”. Ritengo che sia una riforma giusta, che tutela prima di tutti l’integrità della magistratura, rispettando la divisione dei ruoli nel processo: Pubblico Ministero e Avvocati sullo stesso piano e Giudice terzo sopra di tutti. Cosa c’è di così strano?

Perfettamente in linea con le riforme del 1988 e successivamente con la modifica dell’articolo 111 della Costituzione del 1999. Quello che noto, però, è la strumentalizzazione, da parte di certa sinistra, di trasformarla in una battaglia politica tra schieramenti. Pronto a discutere del merito della riforma, senza farne una bandiera di parte”

Michele Pais, avvocato