Calcio, Promozione: domenica debutto in casa per l’Alghero

ALGHERO – In occasione della sfida casalinga tra Alghero e Coghinas, la società giallorossa ha

organizzato un’iniziativa speciale per tutti i tifosi presenti allo stadio. Durante l’intervallo

della partita verrà infatti estratta la terza maglia ufficiale dell’Alghero Calcio, un premio

esclusivo che un fortunato spettatore potrà portarsi a casa. Al momento dell’acquisto del

biglietto d’ingresso verrà consegnata una matrice numerata, che darà diritto a partecipare

all’estrazione. Sarà inoltre possibile acquistare una matrice aggiuntiva al costo di 3 euro

presso il chiosco bar all’ingresso dello stadio, oltre a quella già compresa nel prezzo del

biglietto. Per i possessori di abbonamento, accredito o tessera sponsor sarà possibile

partecipare all’estrazione solamente acquistando la matrice numerata nel chiosco bar

all’interno della struttura. L’estrazione si terrà alla fine del primo tempo: un’occasione in più

per essere presenti sugli spalti, sostenere i colori giallorossi e vivere insieme un pomeriggio di

sport e passione.

Dopo l’esordio in campionato sul campo del Bosa, l’Alghero è pronto a vivere il debutto stagionale

davanti al proprio pubblico. Domenica 21 settembre alle ore 16:00, al “Pino Cuccureddu”, i

giallorossi ospiteranno il Coghinas nella seconda giornata del girone B di Promozione. Un

appuntamento speciale e importante, non solo perché segna il ritorno dell’Alghero in casa, ma

anche per dare continuità al percorso iniziato in questa nuova stagione. Il Coghinas, avversario di

giornata, è reduce da un campionato di livello e ha arricchito la scorsa annata con la vittoria della

Coppa Italia, confermandosi come una delle realtà più solide e competitive della categoria.